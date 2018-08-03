«ألبرتو» يعلن تشكيل بيراميدز لمباراة إنبي

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المصريون

انبى

بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة ألبرتو فالنتين، عن تشكيل فريقه لمباراة انبي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عبد الله بكري وعلي جبر وعمر جابر وأحمد توفيق

خط الوسط:محمد فتحي ومحمد رزق وكينو ورودريجنيهو وكارلوس ادواردو

خط الهجوم: لوكاس ريبامار.

بينما جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فوزي ورامي صبري وصلاح سليمان وأحمد عبد العزيز

خط الوسط: محمد أشرف روقه وحمدي فتحي ومحمود قاعود وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني

خط الهجوم: عرفة السيد

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