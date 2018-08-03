«ألبرتو» يعلن تشكيل بيراميدز لمباراة إنبي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة ألبرتو فالنتين، عن تشكيل فريقه لمباراة انبي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: عبد الله بكري وعلي جبر وعمر جابر وأحمد توفيق
خط الوسط:محمد فتحي ومحمد رزق وكينو ورودريجنيهو وكارلوس ادواردو
خط الهجوم: لوكاس ريبامار.
بينما جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: علي فوزي ورامي صبري وصلاح سليمان وأحمد عبد العزيز
خط الوسط: محمد أشرف روقه وحمدي فتحي ومحمود قاعود وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني
خط الهجوم: عرفة السيد
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