«هنيدي» يسخر من مذيعة «أطفال الجمرك»

03 أغسطس 2018 - 09:18 م

سخر الفنان محمد هنيدي من المذيعة التي أجرت حوارًا أثار الجدل مع أطفال تم القبض عليهم أثناء محاولتهم تهريب بضاعة من جمارك بورسعيد.

وجاءت سخرية «هنيدي» من المذيعة بسبب سؤالهم : لماذا لا تعملون في الاستثمار او النظافة؟، وهو ما علق عليه المهندس نجيب ساوبرس رجل الأعمال أيضاً قائلًا :« صراحة مذيعة مزعجة ...قال إستثمار قال ... اشتغلوا فى الإستثمار قال».

بينما قال «هنيدي» :« لو مش لاقيين عيش كلوا كرواسون».