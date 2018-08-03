«هنيدي» يسخر من مذيعة «أطفال الجمرك»

محمد فضل
سخر الفنان محمد هنيدي من المذيعة التي أجرت حوارًا أثار الجدل مع أطفال تم القبض عليهم أثناء محاولتهم تهريب بضاعة من جمارك بورسعيد.
وجاءت سخرية «هنيدي» من المذيعة بسبب سؤالهم : لماذا لا تعملون في الاستثمار او النظافة؟، وهو ما علق عليه المهندس نجيب ساوبرس رجل الأعمال أيضاً قائلًا :« صراحة مذيعة مزعجة ...قال إستثمار قال ... اشتغلوا فى الإستثمار قال».
بينما قال «هنيدي» :« لو مش لاقيين عيش كلوا كرواسون».
لو مش لاقيين عيش كلوا كرواسون https://t.co/EmHmp8WLB1— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) 3 أغسطس 2018
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