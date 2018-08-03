» عبر معبر رفح.. سفر أول فوج من حجاج غزة إلى السعودية

03 أغسطس 2018 - 09:21 م

غادر مساء الجمعة، أول فوج من حجاج قطاع غزة، إلى المملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري، لأداء فريضة الحج.

وقالت إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح (تديره السلطة الفلسطينية)، في بيان: " غادر 6 حافلات تقل 252 حاجًا من قطاع غزة للصالة المصرية من معبر رفح؛ لأداء فريضة الحاج في المملكة العربية السعودية"، وفق وكالة "الأناضول".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، أن 3321 حاجًا سيغادرون قطاع غزة إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر تخصيص 4 أيام، لسفر حجاج قطاع غزة.

وقررت السلطات المصرية، في مايو الماضي، فتح معبر رفح، بعد أن كانت تغلقه بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013.