  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:23 م
بحث متقدم
الأطفال والمذيعة

مذيعة«أطفال الجمارك»تفجر مفاجآت في أول حوار لها

مخدرات (صورة أرشيفية)

7 أسباب وراء تخطى مصر للمعدل العالمى لتعاطى المخدرات

مجلس النواب

بالأسماء.. 7 نواب مهددون بإسقاط العضوية

قوات روسية في سوريا

خبير مصري: سوريا تحولت لمستعمرة روسية

منى المذبوح

ثورة لبنانية ضد مصر بسبب منى المذبوح

أطفال بورسعيد

هذه العقوبة تنتظر محافظ بورسعيد بسبب«أطفال الجمارك»

لقطة من الفيديو

بالفيديو.. فريق سعودي ينسحب من أمام نظيره الإسرائيلي

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 120 برصاص الاحتلال في غزة

والدة بن لادن

والدة بن لادن:«ابني شاب جيد تعرض لعملية غسل دماغ»

الدولار والجنيه

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مساء الجمعة

عبر معبر رفح.. سفر أول فوج من حجاج غزة إلى السعودية

عرب وعالم

حجاج فلسطينيين
حجاج فلسطينيين

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. وزير الأوقاف يودع أول فوج من الحجاج

#

وفد من حماس يزور القاهرة خلال الساعات المقبلة

#

ذعر في إسرائيل بسبب حدود مصر مع غزة

#

وفد المخابرات المصرية يغادر غزة إلى رام الله

السعودية

الحج

معبر رفح

غادر مساء الجمعة، أول فوج من حجاج قطاع غزة، إلى المملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري، لأداء فريضة الحج.

وقالت إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح (تديره السلطة الفلسطينية)، في بيان: " غادر 6 حافلات تقل 252 حاجًا من قطاع غزة للصالة المصرية من معبر رفح؛ لأداء فريضة الحاج في المملكة العربية السعودية"، وفق وكالة "الأناضول".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، أن 3321 حاجًا سيغادرون قطاع غزة إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر تخصيص 4 أيام، لسفر حجاج قطاع غزة.

وقررت السلطات المصرية، في مايو الماضي، فتح معبر رفح، بعد أن كانت تغلقه بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بيراميدز وإنبي
» «الأزهر» ينشر فيديو توضيحي لكل ما يتعلق بالأضحية
» سقوط ثري عربي فى حوزته آثار بأكتوبر
» عبر معبر رفح.. سفر أول فوج من حجاج غزة إلى السعودية
» مهاجم «لايبزيج» على رادار ريال مدريد
» والدة بن لادن:«ابني شاب جيد تعرض لعملية غسل دماغ»
» هل يقضي الـ «DNA » على ظاهرة أطفال الشوارع؟
» تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مساء الجمعة
» البيت الأبيض: الكشف عن «صفقة القرن» قريبًا
» اتهام كاتبة مغربية بسرقة رواية مصرية
» لافتة إنسانية لحارس ليفربول تجاه زميله

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا