» سقوط ثري عربي فى حوزته آثار بأكتوبر

03 أغسطس 2018 - 09:29 م

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط أربعة أشخاص بينهم ثرى عربى بالجيزة وبحوزتهم 58 قطعة يشتبه فى أثريتها.

أكدت التحريات قيام "علاء الدين.م.س" 59 سنة، مهندس بترول ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة سبق اتهامه فى قضيتى (شيك، نصب)، و"نعمة.م.ك" 48 سنة، عضو منتدب بإحدى شركات الاستثمار ومقيمة بحى السلام بالإسماعيلية، والمطلوب التنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها بالحبس سنة فى قضية شيك، بحيازة بعض القطع الأثرية بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بقصد الاتجار.

بتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية من مباحث الإدارة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أماكن المتهمين وتم ضبطهما وبصحبتهما "مصطفى.م.س" 62 سنة، عضو منتدب بإحدى شركات الاستثمار ومقيم بالمنزلة الدقهلية (زوج المتهمة الثانية)، و"حميد.ب.ب" 55سنة، ومقيم بالجيزة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، وذلك حال تواجدهم بالشقة وضبط بحوزتهم 58 قطعة يشتبه فى أثريتها، عبارة عن تمثال من الجرانيت الوردى بارتفاع 120سم، وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، ومائدة من الفيانس عليها (10 أوانى من الفيانس صغيرة الحجم)، تابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم، و10 كاسات من الفيانس متوسطة الحجم، 5 فنجان من الفيانس صغيرة الحجم، وشمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر، و4 رقائق تمثل الألهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و5 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة لـ41 ألف جنيه، وصاعق كهربائى ومطواة قرن غزال.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع المضبوطة بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط خاص بالثانية وحيازة الرابع للصاعق والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.