» انهيار تاريخي للريال الإيراني قد يطيح بحكم الملالي

03 أغسطس 2018 - 11:16 م

سجّلت العملة الإيرانية انهيارًا تاريخيًا أمام الدولار الأميركي، حيث وصل الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد من الانخفاض وسط تأهب من الإيرانيين للعقوبات الأميركية الجديدة.



ويعود تدهور العملة، بحسب «مداد نيوز»، إلى إعلان الولايات المتحدة في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني، بحسب «رويترز».



وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 أغسطس الجاري، و4 نوفمبر، مما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.

