كلاب ضالة تعقر 12 شخص بينهم أطفال ببنى مزار

03 أغسطس 2018 - 11:25 م

أصيب 12 شخص من مركز بني مزار شمال محافظه المنيا أثر تعرضهم للعقر من كلاب مسعورة كانت تجوب شوارع المدينة وقرية الشيخ فضل التابعه للمركز وتم نقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى اخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية بوصول 12 شخص إلى مستشفى طواريء الشيخ فضل مصابين بخدوش وجروح

وبالفحص تبين أن كلب مسعور بقربه الشيخ فضل عقر 9 مواطنين وآخر ببندر بني مزار قام بعقر 3 أشخاص من بينهم طفله تبلغ من العمر 6 سنوات ووالدتها وموظف بهندسة مياه الري وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق