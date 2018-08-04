رشا نبيل تكشف الأسباب الحقيقة لغيابها عن "مصر النهارده"

كشف الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهارده» على قناة «مصر الأولى»، عن أن سبب غيابها عن البرنامج هو حصولها على إجازة قصيرة.
وردت «رشا» في تصريحات صحفية على الشائعات التي ترددت عن استبعادها من البرنامج: «إشاعة لكن يبدو أن نفيها لن يكون إلا بقطعي لإجازتي السنوية».
وفيما يتعلق بانضمام المذيعة ريهام الديب، والمذيع أحمد سمير لتقديم البرنامج، أكدت أن «ريهام» و«أحمد» زميلين عزيزين، وهما إضافة متميزة لأي برنامج، مثل بقية زملائها في ماسبيرو، ومن الطبيعي عندما يحصل مقدما البرنامج على إجازة، فإن البرنامج لا يتوقف، لأنه ليس ملك مقدميه، ولكنه ملك المحطة المذاع عليها، ومن ثم فمن الطبيعي أن يقدم البرنامج زملاء آخرين، في فترة الإجازة لزملائهم كما يحدث في كل القنوات.
تابعت «رشا»، أن هذه الإجازة كانت مقررة سلفًا منذ أكثر من أسبوعين، وأنها أبلغت الإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قبلها بفترة، ووافق عليها، كما أن رئيس الهيئة نفسه أكد هذا الأمر في تصريح له.