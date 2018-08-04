التفاصيل الكاملة لتعذيب طفلة الساحل الشمالي

اتخذ المجلس القومي للطفولة والأمومة الإجراءات القانونية حيال واقعة تعذيب طفلة بإحدى قرى الساحل الشمالي بعد تداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك).



وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغا رقم 140623، من خلال صفحة أطفال مفقودة بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وعلى وجهها آثار ضرب مبرح كانت متواجدة في إحدى قرى الساحل الشمالي، لافتة إلى أنه بالتقصي والمتابعة تبين أن الطفلة تعمل خادمة لدى أسرة قامت بتعذيبها.

