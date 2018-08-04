» أول رد فعل لمحافظ بورسعيد على واقعة "أطفال الجمارك"

04 أغسطس 2018 - 02:43 ص

عقب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على واقعة فيديو الأطفال المتهمين بالتهريب، قائلًا: «المنظر لا يرضي أي أحد، أنا بعتذر إن في خطأ حدث، وبقدم اعتذاري للأطفال»، وأن بعض الأشخاص يقومون بالتهريب من 3 منافذ جمركية، ويقومون باستغلال الأطفال.



وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية «دي إم سي» مساء الجمعة: «نقوم بحملة كبيرة منذ أسبوع على منافذ التهريب لحماية أولادنا، وأبلغنا أمن الموانيء والتضامن وحماية الطفل، حمي أولادنا من أي شر، ونحمي المجتمع المصري، منافذ التهريب تستغل الأطفال».

