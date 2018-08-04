» أول رد فعل لمحافظ بورسعيد على واقعة "أطفال الجمارك"

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

المصريون ـ متابعات

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عقب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على واقعة فيديو الأطفال المتهمين بالتهريب، قائلًا: «المنظر لا يرضي أي أحد، أنا بعتذر إن في خطأ حدث، وبقدم اعتذاري للأطفال»، وأن بعض الأشخاص يقومون بالتهريب من 3 منافذ جمركية، ويقومون باستغلال الأطفال.
وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية «دي إم سي» مساء الجمعة: «نقوم بحملة كبيرة منذ أسبوع على منافذ التهريب لحماية أولادنا، وأبلغنا أمن الموانيء والتضامن وحماية الطفل، حمي أولادنا من أي شر، ونحمي المجتمع المصري، منافذ التهريب تستغل الأطفال».
وأشار إلى أن أسلوب عرض  الأولاد لا يرضي أحد، متابعًا: «كنا نسجل واقعة، وتم تسريب الفيديو، وسنتخذ الإجراءات القانونية، والإجراءات مستمرة ضد المهربين الذين استغلوا الأطفال، وقمنا بتحرير محاضر ضدهم».

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