» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الهام

04 أغسطس 2018 - 03:01 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة ستحافظ على ارتفاعها طيلة شهر أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية على الأكثر.

أوضح “عبد العال” أن المواطنين سيشعرون بأن درجات الحرارة أكثر من ذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، مشددًا على أن ذلك الارتفاع طبيعيًا في فصل الصيف، لأنه من خصائصه.