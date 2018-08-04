» شاهد.. سكان قرية تركية يستقبلون طاقم طائرة عسكرية بمائدة طعام

04 أغسطس 2018 - 09:34 ص

استضاف سكان قرية "أطلي حصار""أفيون قره حصار" غرب تركيا طاقم مروحية عسكرية تركية هبطت اضطراريا.

وأظهر أهلي القرية كرم ضيافتهم لطاقم الطائرة حيث استقبلوهم بحفاوة بالغة، وأعدوا لهم مأدبة طعام.

واضطرت المروحية العسكرية للهبوط، بعد عطل فني أصابها، في طريق ترابي بقرية "أطلي حصار" بـ"أفيون قره حصار".

وتفاجأ سكان القرية بالمروحية وطاقمها، فأقاموا لهم مأدبة طعام، والتقطوا معهم تسجيلا مصورا، تداولوه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في التسجيل، الذي تحول إلى حديث مواقع التواصل، الطاقم وهو يجلس إلى مأدبة الطعام مع بعض أفراد القرية.

وكانت هذه المروحية أقلعت مع أخرى من العاصمة أنقرة، باتجاه ولاية "أسبارطة"، قبل أن تصاب بعطل فني.

واستدعى طاقم المروحية المعطلة فريقا فنيا أصلحها، قأقلعت وتابعت رحلتها، بعد أن حظي طاقمها بضيافة لم تكن في الحسبان.

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