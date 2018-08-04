  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم

بالفيديو.. الراقص على العكاز يشارك فى تحدى "كيكي"

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أول تعليق من محافظ بورسعيد على فيديو "أطفال التهريب"

مورديتش

بالأرقام.. "الريال" يطلب مبلغا خياليا لبيع "مودريتش"

شعبولا للنيابة: لم أقصد السخرية من القرآن وسأعتذر للأزهر

بالفيديو.. "شعبولا" يكشف كواليس الاستيلاء علي أمواله

أطفال التهريب

إعلامى عن أطفال التهريب: مجرمون

الدولار

تراجع سعر الدولار ليسجل هذا الرقم

صلاح

مذيع بريطاني يفاجئ صلاح بتصرف غريب.. وهذا رد فعله

هنيدي

هكذا سخر محمد هنيدي من مذيعة أطفال بورسعيد

نعش الزوج

مطربة عربية ترقص كيكي على نعش زوجها .. لتفاجأ بما لم تتوقع

طفلة الساحل

قرار هام من النيابة ضد المتهم بتعذيب "طفلة الساحل"

أول غرامة لسيدة..

حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ فى الدنمارك

عرب وعالم

النمسا.. حظر النقاب في الأماكن العامة
النمسا.. حظر النقاب في الأماكن العامة

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الدنمارك تحظر النقاب .. والمسلمات: لن نخلع نقابنا

#

إنجازات كُبرى وأخطاء فظيعة

#

«داليتش» يعلن تشكيل كرواتيا لمواجهة الدنمارك

#

بالفيديو.. «بولسن» يقود الدنمارك للفوز على بيرو

نيمار

باريس سان جيرمان

منتخب البرازيل

الكونفدسيال

غُرمت أول امرأة في الدنمارك بسبب ارتدائها النقاب، وذلك بعد دخول الحظر على ارتداء غطاء الوجه حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية إن امراة تبلغ من العمر 28 عامًا غرّمت بعد مشادة مع امرأة أخرى حاولت نزع نقابها.

وقالت الشرطة إنها استدعيت إلى مكان الحادث، وبعدما راجعت الدوائر التلفزيونية (الكاميرات) أخبرت المرأة بأنه سيجرى تغريمها ما لم تخلع نقابها.

وأثار القانون الجديد احتجاجات وانتقادات من طرف منظمات حقوق الإنسان.

ودخل القانون حيز التنفيذ رسميا، بعدما مرره البرلمان الدنماركي في وقت مبكر من هذا العام.

ولم يذكر القانون صراحة البرقع أو النقاب، لكنه نص على أن "أي شخص يرتدي شيئا يغطي وجهه في مكان عام سيعاقب بالغرامة".

وفي مساء الأربعاء الماضي، تجمع محتجون في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، للتظاهر ضد القانون، بينما ارتدت متظاهرات البرقع التقليدي بجنب آخريات ارتدين زيا يغطي الوجه.

وذكرت تقارير أن حادث الجمعة وقع في مركز تسوق وسط مدينة هورشولم، التي تبعد 25 كيلومترا شمالي العاصمة الدنماركية.

متظاهرون من خلفيات مختلفة تظاهروا في كوبنهاغن تضامنا مع حقوق المرأة في ارتداء النقاب

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام المحلية إنها استدعيت إلى مركز التسوق بعد شجار اندلع هناك.

وأضافت أن السيدتين اتهمتا بانتهاك قوانين السلام العام، لكن إحداهن غُرّمت بسبب انتهاك قانون غطاء الوجه.

وغرمت المرأة بألف كورونا (155 دولارا) بعدما رفضت نزع الحجاب بناء على طلب الشرطة.

وقالت بعض النساء المسلمات إنهن لن يتقيدن بالقانون، الذي ينص على فرض غرامة بقيمة 10 آلاف كورونا (1500 دولار) إذا ما تكرر انتهاك القانون مع المخالفين.

ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحظر بأنه "عنصري".

وفي العام الماضي، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظرا مشابها في بلجيكا، وقالت إن الانسجام المجتمعي أهم من حق الفرد في التعبير عن دينيه.

ويسري أيضا حظر كلي أو جزئي على النقاب في فرنسا وأستراليا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار سار لـ"ناصر ماهر" من جهاز "كارتيرون"
» شاهد.. سكان قرية تركية يستقبلون طاقم طائرة عسكرية بمائدة طعام
» الاحتلال يعلن استيلاءه على سفينة لفك الحصار عن غزة
» اكتشاف جاسوسة روسية كانت تعمل بالسفارة الأمريكية
» أخيرًا .. علماء يفكون لغز مثلث برمودا الرهيب
» تعرف على درجات حرارة اليوم
» من هي السيدة العربية التي يحتفل جوجل بذكراها اليوم؟
» سر مشين يحطم سمعة الزوجين "الودودين" الذين خدعوا الجميع
» الفلسطينيون يشهدون حدثًا رياضيا قلما يتكرر
» شاهد .. نادي إيطالي يبتكر طريقة مذهلة لتدريب حراس مرماه
» رسميا .. فيدال ينتقل إلى برشلونة الأسباني

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا