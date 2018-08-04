بالفيديو.. "شعبولا" يكشف كواليس الاستيلاء علي أمواله

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تونس

شعبان عبدالرحيم

شعبولا

مطار قرطاج

روى الفنان شعبان عبدالرحيم "شعبولا" تفاصيل ما حدث معه في مطار قرطاج بتونسـ لافتا إلى أنه ذهب لاحياء حفلين وخلال عودتة فوجئ بالسلطات التونسية داخل المطار تقوم بمصادرة أموالة.

وأضاف "شعبولا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، إن أحد الضباط بمطار تونس قام بحجز الأموال التي كان يحملها بالعملة الصعبة بقيمة 7 آلاف دولار، وتم تحرير محضر ضده بتهمة مخالفة القوانين.

وأشار إلى أن قوات الأمن فى تونس قاموا بتجميع الأموال من الفرقة وتم عمل محضر واحد باسمى وإرفاق جميع الأموال باسمي، موضحا أنه ذهب لتونس لإسعاد المواطنين والحصول على الأموال مقابل عمله ولكن قوات المطار في تونس جعلتني أعود إلى مصر حزين.
شاهد الفيديو..


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