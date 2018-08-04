شاهد.. مناصب جديدة لوزيرة التخطيط ووزير المالية

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قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظاً لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية.

وشمل القرار تعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظاً مناوباً، على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ويشار إلى أن موافقة رئيس الجمهورية قد صدرت فى عام 1975 بشأن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامى للتنمية والموقعة فى جدة فى عام 1974.

جدير بالذكر، أن البنك الإسلامى للتنمية هو بنك تنموى متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان والمجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع ويضم البنك فى عضويته 57 دولة عضوا فى أربع قارات ويتخذ مقره الرئيسى فى جدة، بالمملكة العربية السعودية.

ويمثل مجلس المحافظين فى البنك السلطة الأعلى، حيث يمثل كل دولة عضو فى البنك بالمجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويكون أحدهما أو كلاهما فى معظم الحالات، بمرتبة وزير. يجتمع المجلس مرة فى السنة للنظر فى البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققى الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك.
شاهد.. 


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