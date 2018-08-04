» طليق مى سليم يخرج عن صمته ويرد على الانتقادات

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الفنانة مي سليم والفنان وليد فواز
مي ووليد

متابعات- الدويني فولي

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خرج الفنان وليد فواز عن صمته ورد على كل ما قيل بحقه في الفترة الماضية، وما نسب إليه من تصرفات بعد طلاقه من الفنانة مي سليم

حيث عبر فواز عن غضبه من خلال حسابه على "فيسبوك"، رافضًا أن يتم تفسير تصرفاته وكتاباته على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تلميحات تجاه زوجته السابقة، مؤكدًا أن حياته بها أشخاص آخرون وأحداث أخرى.

وأوضح فواز في رسالته الأخيرة حول الأمر، أن زواجه تجربة وانتهت باحترام متبادل بين الطرفين، وبالتالي لن يسمح بالعودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، من خلال تفسير أي كلمة يكتبها عبر حساباته على السوشيال ميديا.

وأكد الفنان المصري لجمهوره أن هناك مفاجأة سيعلن عنها في القريب العاجل، موجها الشكر لكل من هاجمه، وكذلك كل من دعمه في الفترة الأخيرة.

وتأتي كلمات وليد فواز بعدما حاول البعض تفسير الصور والكلمات التي يقوم بكتابتها ونشرها عبر حساباته على السوشيال ميديا، بأنها رسائل موجهة إلى طليقته الفنانة مي سليم التي لم يستمر زواجه معها سوى 3 أسابيع.



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