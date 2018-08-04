تأجيل محاكمة 213 متهمًا بـ"أنصار بيت المقدس"

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الإخوان

بيت المقدس

تفجير مديرية الدقهلية

متهمى انصار بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 28 أغسطس.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات أمين شرطة عادل إبراهيم والذي شهد بأنه كان متواجدا بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ووقع الانفجار فى الساعة الثانية عشر والنصف.

وأضاف أنه فقد الوعى من أثر الانفجار وتم نقله إلى المستشفى وأصيب بكسر فى الجمجمة وانفجار فى العين الشمال.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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