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في روسيا..

تحطم مروحية ومصرع 18 شخصًا

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مقتل 4 أشخاص فى تحطم مروحية غرب فرنسا
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر مطلع في هيئة الطوارئ الروسية، أن 18شخصًا لقوا حتفهم في تحطم مروحية بمنطقة إيجاركا بإقليم كراسنويارسك، شرقي روسيا، صباح السبت.

وقال المصدر: "كان على متن المروحية التابعة لشركة (يوتاير) 15 راكبًا بالإضافة إلى أعضاء الطاقم الـ3، وجميعهم لقوا مصرعهم".

وأضاف أن المروحية من نوع"مي-8"، تحطمت فور إقلاعها، واحترقت عند اصطدامها بالأرض، فيما رجح مصدر آخر أن يكون عطل فني قد تسبب بالحادث.

وذكرت هيئة الطوارئ أن المروحية كانت تنقل عمالًا إلى أحد الحقول النفطية شمالي الإقليم.


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