المصرى البورسعيدي يعسكر للأهلي

04 أغسطس 2018 - 12:07 م

يدخل نادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت، في برج العرب استعدادًا لمواجه الأهلي الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري.

وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية على عقد جلسة طارئة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز التام خلال الفترة المقبلة وضرورة تحقيق المكسب خلال المباراة مؤكدًا لهم أن في حالة تحقيق ذلك سيكون هناك مكافأة إضافية عن الفترة الماضية تختلف عن كل مباراة.

ويسعى العميد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل إرضاء جماهير بورسعيد وتسطير تاريخ جديد له في مبارياته أمام النادي الأهلي.