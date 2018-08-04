تغيرات بالجملة في تشكيل الزمالك

محمد عبد الحارس
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الذى يواجه به الاتحاد السكندري.
وأجرى "جروس" 4 تغييرات على تشكيل الفريق والتي يأتي أبرزها الدفع بحازم إمام الصغير وإبراهيم حسن في التشكيل الأساسي.
ويأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما.
خط الهجوم: إبراهيم حسن، محمود كهربا، كابونجو كاسونجو.
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