الاقتصاد المصرى يزدهر.. وهذا هو الدليل

04 أغسطس 2018 - 02:10 م

ذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينجوا، أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الازدهار مؤخرًا، لافتة إلى أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمعدلات غير مسبوقة دليل آخر على انتعاش الاقتصاد المصري.

وتابعت الوكالة أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.314 مليار دولار في يوليو الماضي، وفقا لما ذكره البنك المركزي في بيان له يوم الخميس.

وقال البنك المركزي المصري، في بيانه، إن سعر صرف الفوركس المصري أو سوق العملات المصرية، ارتفع بمقدار 56 مليون دولار أمريكي في يونيو ليصل إلى 44.314 مليار دولار في نهاية يوليو.

وتمر مصر ببرنامج صارم للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات منذ أواخر 2016، بدءًا بتعويم العملة المحلية لاحتواء النقص في الدولار متبوعًا بتدابير التقشف وتخفيضات دعم الطاقة وزيادة الضرائب.

وشجع تحرير سعر صرف الجنيه المصري صندوق النقد الدولي على دعم خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر بقرض قيمته 12 مليار دولار، وقد تم بالفعل تسليم ثلثي هذا المبلغ إلى الدولة.

وفي سياق متصل، توقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرًا أن يتراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018-2019، من 4% في تقرير الصندوق السابق.

وذكر التقرير أن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر قد استمرت في إظهار علامات تحسن خلال العام 2017-2018، مع تقلص مستويات العجز الخارجي والمالي.

وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا إلى ما نسبته 5.5% في الفترة ذاتها.