  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:12 م
بحث متقدم
هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

حادث

مصرع وإصابة 27 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

البحرية الإسرائيلية

إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

نقابة الإعلاميين المصريين

مصر تدعو الإعلام السوداني لصياغة «ميثاق شرف» مشترك

محمد سعفان وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة للآباء: "بتساعدوا أولادكم على البطالة"

غارات

قصف إسرائيلي على غزة

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد في الطريق

الاقتصاد المصرى يزدهر.. وهذا هو الدليل

خافيير أجيري

"الجبلاية" تلبى أول طلب لمدرب الفراعنة

بالصور والفيديو..

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك استجابة النسر 2018

آخر الأخبار

استجابة النسر
جانب من استجابة النسر 2018

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

#

استمرار فعاليات التدريب المصرى الأمريكى "استجابة النسر2018"

#

الرئيس السيسى يوقع فى سجل كبار الزوار

#

بدء فعاليات التدريب المصرى البحرينى "خالد بن الوليد 2018"

السرطان

القلب

البرقوق

اختُتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الأمريكى الإماراتى السعودى المشترك "تحية النسر – إستجابة النسر 2018" والذى استمر لعدة أيام فى نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ونفذته وحدات من السفن والقوات الخاصة البحرية والقوات الجوية للدول المشاركة.

وشاركت القوات البحرية المصرية بعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن مكافحة الألغام إضافة إلى القوات الخاصة البحرية فى إطار الدعم الجوى من الطائرات متعددة المهام وطائرات الهليكوبتر، كما شاركت المدمرة "USS JASON DUNHAM" من الجانب الأمريكى وفريق متخصص فى أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وعناصر من قوات الدعم والتأمين الساحلى إضافة إلى القوات الخاصة البحرية وباشتراك سفينة سطح وعناصر من القوات الخاصة البحرية الإماراتية وشاركت المملكة العربية السعودية بفريق متخصص فى أعمال تحييد وإزالة المتفجرات تحت الماء وعناصر من القوات الخاصة البحرية بالإضافة إلى عناصر الدعم الجوى من سفن سطح متعددة الطرازات .

وقد اشتمل التدريب على تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة لجميع عناصر المعركة البحرية الحديثة أظهرت مدى التفاهم والتنسيق بين القوات البحرية للدول المشاركة إضافة إلى تحقيق السيطرة البحرية المرتبطة بتنفيذ مهام القوات فى تحقيق الأمن البحرى بمناطق واسعة بالبحر والقدرة على مقاومة الأعمال الإرهابية المحتملة.

كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة منها إكتشاف وتحييد الألغام البحرية بإستخدام المركبات الموجهة عن بعد وصائدات ألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر و تنفيذ تشكيلات إبحار نهاراً وليلاً ، والتدريب على حماية سفينة ذات أهمية حيوية، والدفاع ضد الأهداف السطحية وتقديم المساندة لعملية الإبرار البحرى ومكافحة الحريق وممارسة حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها وتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة التى تواجه الأمن البحرى ، ومكافحة الإرهاب والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ البحرى ، وأعمال البحث عن وإكتشاف الغواصات وتنفيذ المعارك التصادمية ونفذت القطع المشاركة تدريباً على الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى الدقة والمهارة التى وصل إليها المقاتلون من الدول المشاركة كذا تمارين الدفاع ضد الأهداف الجوية وتبادل طائرات الهل على أسطح الوحدات المشتركة.

ويأتى التدريب فى إطار الإرتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية ودعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعرف على كل ماهو جديد فى أساليب القتال البحرى بين الدول المشاركة.

شاهد الصور والفيديو..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم تشيلسي يسخر من إنجازات «صلاح»
» استخراج 4 أشخاص عالقين داخل «أسانسير» في عابدين
» حكم: عصام عبد الفتاح «فاشل».. وهناك مؤامرة ضدي
» حسام عاشور يواصل التأهيل استعدادًا للمصرى
» محتجون يهاجمون مدرسة في طهران
» بالفيديو.. تعرف على الفوائد السحرية لـ"البرقوق"
» "جوجل" يحتفل بميلاد الروائية الراحلة "عنبرة"
» تحطم مروحية ومصرع 18 شخصًا
» "فوزى" يكشف ما يدونه "السيسى" فى مفكرته
» طفلة ترقص بسلاح أبيض في فرح شعبي تغضب الجمهور

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا