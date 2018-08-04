» بالفيديو.. تعرف على الفوائد السحرية لـ"البرقوق"

04 أغسطس 2018 - 02:14 م

يعتبر البرقوق من الفاكهة الموسمية، إلا أنه يعتبر من الفواكه التي لها قدرة على علاج الكثير من الأمراض أهمها القلب والسكر والسرطان وتأخير علامات الشيخوخة.

فوائد البرقوق الصحية:

يعمل البرقوق علي التخلص من أثار الجذور الحرة الضارة وبذلك يحمي من الإصابة بالمشاكل الصحية المختلفة مثل الربو، إلتهاب المفاصل، السكتة الدماغية، القلب، الأوعية الدموية.

وتعمل المواد المضادة للأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة علي الحماية من أثار الشيخوخة وتحسين الذاكرة

1. صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي البرقوق علي مركبات السوربيتول، وإيزاتين تساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي .كما تقوم الألياف الموجودة في البرقوق بتنظيم حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك .

2. صحة الجهاز المناعي:

يعمل فيتامين ج الموجود في البرقوق علي تحسين صحة الجهاز المناعي وزيادة قدرة الجسم علي مقاومة الأمراض المعدية ومقاومة الالتهابات والفيروسات لأنه يحمي من أثر الجذور الحرة علي الجسم .

3. صحة العين:

يساعد البرقوق علي تحسين الرؤية والحفاظ علي الأغشية المخاطية والجلد صحي . كما أنه يحمي من الإصابة أكسدة الكوليسترول في الأوعية .

4. مقاومة السرطان:

هناك العديد من الدراسات التي ربطت بين تناول البرقوق يحمي من السرطان، وخصوصاً سرطان الثدي، والجهاز الهضمي وسرطان الجهاز التنفسي . حيث يحتوي علي مادة الأنثوسيانين والتي تعطي البرقوق لون الأزرق المحمر، تقوم بحماية الجسم من أُثر الجذور الحرة. كما أنه من المعروف بأن فيتامين أ الموجود في البرقوق يساعد في الحماية من سرطان تجويف الفم. يمنع البرقوق نمو الخلايا السرطانية في الثدي والحفاظ علي الخلايا الأخري صحية.

5. صحة القلب:

يساعد البرقوق في الحفاظ علي صحة القلب لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تقاوم أثر الجذور الحرة ومنع أكسدة الكوليسترول والتي قد تشكل تهديد علي صحة الأوعية الدموية وتؤدي في النهاية إلي العديد من أمراض القلب مثل السكتة الدماغية، إرتفاع الكوليسترول في الدم.

يحتوي البرقوق علي البوتاسيوم وهو من أهم العناصر التي تساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم .

كما يمنع حدوث الإصابة بتخثر الدم الذي يحدث في الأوعية والشرايين مما يحمي الجسم من أمراض القلب التاجية، مستوي صحي من ضغط الدم.

6. انخفاض مستوي الكوليسترول في الدم :

يساعد البرقوق علي تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم لأنه يحتوي علي الألياف القابلة للذوبان.

تعمل علي امتصاص الصفراء وهضم الدهون.

7. علاج الضمور البقعي :

عند تناول حوالي 3 من ثمار البرقوق يومياً يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتحلل البقعة الصفراء.

يمكنك إضافة حوالي 3 ثمار برقوق في الصباح أو إلي أطباق السلطة .

8. امتصاص الحديد في الجسم :

يمتلك البرقوق القدرة علي إمتصاص الحديد لأنه يحتوي علي نسبة جيدة من فيتامين ج.

ويعمل الحديد علي تكوين خلايا الدم الحمراء وتحسين الدورة الدموية ومنع الإصابة بفقر الدم .

9. التخلص من السموم :

البرقوق غني بالألياف والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم في التخلص من السموم من خلال علاج الإمساك والهضم السليم بتحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم.

كما أنه يحتوي علي حمض الستريك الذي يساعد في منع الشعور بالتعب و التشنجات كما يحسن من صحة الكبد والجهاز الهضمي.

لذلك فإن البرقوق أيضاً مفيد في إنقاص الوزن ويمكنك إدراجه في نظامك الغذائي أثناء إتباع الحمية الغذائية .

9. مفيد لمرضي السكري :

يحتوي البرقوق علي تأثيرات مضادة لفرط السكر في الدم ومقاومة مرض السكر .

فقد أظهرت الدراسات بأن البرقوق يقوم بتقليل مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

حيث تعمل مركبات الفلافونويد علي مقاومة الأنسولين وتعزيز حساسية الأنسولين .

10. هشاشة العظام :

عند تناول البرقوق المجفف أو الطازج يساعد في الحفاظ علي صحة العظام.

تقوم مركبات الفلافونويد الموجودة في البرقوق تساعد في تثبيط تدهور أنسجة العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام عند النساء بعد سن اليأس .

حيث يعمل البوليفينول مع البوتاسيوم الموجود في البرقوق علي تكوين العظام ويعزز من كثافة العظام .

وقد أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للبرقوق يساعد في تحسين كثافة العظام الذي قد تتدهور بسبب سن الشيخوخة .

11. صحة الجهاز العصبي :

يحتوي البرقوق علي فيتامين ب6، والذي يساعد في نقل الإشارات العصبية وتحسين عمل الجهاز العصبي.وأيضاً يعمل علي النمو الطبيعي للدماغ وتحسن المزاج والتأثير علي الهرمونات.

وإنتاج مادة السيرتونين الناقل العصبي، ويلعب دور مهم في تحسين النوم، الشهية .

12. صحة الخلايا :

يحتوي البرقوق علي الحديد والنحاس وهما من العناصر الضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء وتنقية الدم والدورة الدموية.

يعمل النحاس كمضادة للأكسدة والتخلص من السموم وصحة الأعصاب حيث يقوم بتشكيل الكولاجين .

13. تقليل التوتر :

الاستهلاك المنتظم للبرقوق يعمل علي الحد من القلق .

فقد أظهرت الدراسات بأن مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ تزيد من الاسترخاء .

14. علاج الأنفلونزا :

البرقوق يحمي من العدوي الناجمة فيروس الإنفلونزا .

فقد أثبتت الدراسات أن عصير البرقوق المركز تمنع الالتهابات التي تؤدي إلي الإصابة بالأنفلونزا .

15. صحة الحامل :

البرقوق من الفواكه المفيدة أثناء فترة الحمل لأنه يحتوي علي كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن هذه المكونات مفيدة لصحة العين، تمو العظام، صحة الخلايا للمرأة الحامل .

كما أن الألياف الموجودة في البرقوق تساعد في علاج الإمساك .

فوائد البرقوق للبشرة :

16. الحماية من أثر الجذور الحرة علي البشرة :

يحتوي البرقوق علي فيتامين هـ، البيتا كاروتين، مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية وكل هذه العناصر تعمل علي مقاومة أثر الجذور الحرة ومحاربة علامات الشيخوخة التي تظهر علي الجلد مبكراً مثل التجاعيد والخطوط البيضاء .

كما أن البرقوق يحتوي علي كمية عالية من مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للإلتهابات مما يزيد من الدورة الدموية وتحسين عملية الأيض. وبذلك يحمي البشرة من ظهور حب الشباب .

17. بشرة متألقة :

يعمل البرقوق علي تجديد خلايا الوجه والظهور دائماً بوجه متألق.

وغالباً ما يؤدي نقص الكولاجين إلي ظهور البشرة باهتة وشاحبة.

ولكن البرقوق يحتوي علي فيتامين ج وهو من العناصر الضرورية لإنتاج الكولاجين والذي يعمل علي تجديد خلايا البشرة وتقليل أثر الجذور الحرة ومنع ظهور التجاعيد علي الوجه .

18. تقليل ظهور الندبات :

يساعد البرقوق في الحد من ظهور الندبات حيث يعمل علي زيادة تدفق الدم إلي الندبات وتقليل مظهر الندبات التي تشوه شكل الجلد .

19. الحماية من أشعة الشمس :

يحتوي البرقوق علي كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من أثر أشعة الشمس الضارة وتجديد خلايا الجلد ويشجع نمو الخلايا الجديدة .

20. التئام الجروح :

يساعد البرقوق في استبدال الأنسجة التالفة والتئام الجروح بشكل أسرع مما يحسن من مرونة الجلد وعلاج تقليل البقع الداكنة التي تظهر علي الوجه والنمش مما يعمل علي إعطاء بشرة أكثر شباباً وصحة .

فوائد البرقوق للشعر :

يساعد البروقوق في الحفاظ علي بصيلات الشعر وحماية الخلايا والمسام وتعزيز نمو الشعر:

21. النمو الصحي للشعر :

وذلك لأن مضادات الأكسدة تقاوم تأثير الجذور الحرة الضارة والتي قد تعطي شعر هش وضعيف. يقوم فيتامين هـ الموجود في البرقوق تقوية الخلايا ومنع أثر الجذور الحرة الضارة من مهاجمة البصيلات. وبالتالي عند الإنتظام علي تناول البرقوق يساعد في الحصول علي شعر قوي وصحي .

22. التخلص من قشرة الرأس :

يمكن أن يساعدك البرقوق في التخلص من قشرة الرأس . وذلك لأن إنسداد بصيلات الشعر بسبب القشرة يضر المسام ويعوق من نمو الشعر بشكل جيد. كما أن البرقوق يعمل علي مكافحة البكتريا التي توجد في فروة الرأس والتخلص من أطراف الشعر الهشة وتشجيع نمو الشعر من جديد .

23. منع تساقط الشعر :

يشجع البرقوق علي زيادة نمو الشعر ووقف التساقط مما يؤدي إلي مستويات صحية من الهرمونات .

24. علاج الشعر التالف :

يحتوي البرقوق علي الحديد و الذي يحسن من الدورة الدموية والحصول علي شعر أقوي وأطول . وبذلك يحمي الشعر التالف ويحسن من شكله ومكافحة الصلع عند الرجال .