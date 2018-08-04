» استخراج 4 أشخاص عالقين داخل «أسانسير» في عابدين

04 أغسطس 2018 - 03:54 م

نجح ضباط وأفراد وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج أربع أشخاص عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة عابدين.

البداية ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بتعطل مصعد كهربائي (أسانسير) بعقار سكني وبداخله محتجزين بدائرة قسم شرطة عابدين.

على الفور، تم إخطار اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، الذي وجه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، التي وصلت لمكان البلاغ حيث تبين عطل مصعد بالعقار الكائن 14 ب شارع الجمهورية أمام محكمة عابدين بالدور الرابع من العقار المكون من 11 طابق وبه 4 أشخاص، فتم انتشالهم واستخراجهم بحالة صحية جيدة ووجه المواطنين الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز وكذا ضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.



