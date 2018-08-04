قصف إسرائيلي على غزة

04 أغسطس 2018 - 04:11 م

قصفت طائرات حربية إسرائيلية للمرة الثانية، اليوم السبت، تجمعا لشبان فلسطينيين يعتقد أنهم مطلقي طائرات ورقية وبالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن شهود عيان، بأن طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت تجمعا لشبان، يعتقد أنهم مطلقي طائرات ورقية حارقة، قرب الحدود الشرقية لمخيم البريج. ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات جراء الحادث.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم، أن طائرة عسكرية أغارت على خلية جنوبي مدينة غزة، زعمت أطلقوا بالونات حارقة.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت مقاتلة إسرائيلية مكانًا شمال غزة، كان يتواجد قربه شبان يعتقد أنهم مطلقي طائرات ورقية وبالونات حارقة.

ويُطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس الماضي، ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.