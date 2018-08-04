وزير القوى العاملة للآباء: "بتساعدوا أولادكم على البطالة"

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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة

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البطالة

محمد سعفان

القوي العاملة

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة رسالة للآباء والأمهات لحث أولادهم على البحث عن عمل، قائلا: "انتو بتساعدوا ولادكم على البطالة، وبتدوهم فلوس عشان يقعدوا على القهوة، وهذا يؤدي إلى أنهم يستسهلوا هذه العيشة، ولا يبحثون عن عمل".

وقال "سعفان"، على هامش توقيع بروتوكول لتنفيذ اتفاقية عمل جماعية لمنح علاوة خاصة للعاملين بمجموعة شركات النساجون الشرقيون، السبت، "نخاطب الشباب دائما أنه يمكن في البداية ما تلاقيش فرصة العمل المناسبة لكن في المستقبل ستعمل ما تحب ويمنحك العمل الحالي الخبرات المطلوبة"، وطالبًا أجهزة الإعلام بحث الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

وأكد أن "هناك مشروعات تنموية وهناك معدل نمو يزيد كل سنة، ومشاريع غاز وكهرباء، وهناك معدل بطالة انخفض من 14.6% إلى 10.6%، كما يجب علينا أن ننظر للمشروعات القومية التي تم إنجازها وكم كانت تكلفتها، كما أن الثورات التي حدثت كان لها تكلفة دفع ثمنها الدولة".


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