الجزائر.. إعادة تدشين تمثال «المرأة العارية»

04 أغسطس 2018 - 05:50 م

أعيد في الجزائر، اليوم السبت، تدشين تمثال "عين الفوارة" الشهير باسم "المرأة العارية" في محافظة سطيف، شرقي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد 7 أشهر من أعمال ترميم التمثال الذي تعرّض للتخريب على يد شخص اتهمته السلطات الجزائرية بأنه "مختل عقليا".

وأشرف وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، على تدشين التمثال، بحضور السلطات المحلية وإعلاميين وجمهور كبير.

وقال "ميهوبي" خلال التدشين: "ترميم التمثال كّلف ملبغا رمزيا (لم يحدده)، خلافا لما يشاع".

وأشار إلى أن ذلك تم على أيدي خبراء جزائريين متخصصين في فن الترميم وفق المعايير الأكاديمية والجمالية.

وأضاف: "إعادة التمثال كسب لرهان يتمثل في إبقائه في موقعه الأصلي، وجعل عين الفوارة ملتقى الجميع".

وشدد ميهوبي على "مكان التمثال الحقيقي ليس المتحف، بل بين أبناء سطيف وزوارها".

وتعالت أصوات عقب الهجوم في ديسمبر 2017، مطالبة بنقله إلى المتحف تفاديا لتخريبه ثانية، ولكونه "مخلا بالحياء"، ويتنافى مع تقاليد المجتمع الجزائري، غير أنّ السلطات رفضت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتخريب؛ إذ شهد سابقا محاولات في عامي 1997 و2006.

وتمثال "عين الفوارة" أنجزه النحات الفرنسي فرنسيس سان فيدال في باريس سنة 1898، ثم نقل إلى سطيف في 1899؛ أي بعد 69 سنة من بدء احتلال فرنسا للجزائر.

وتقول إحدى الروايات إن "الفرنسيين وضعوا التمثال في هذا المكان؛ لمضايقة المصلين مرتادي المسجد".



