» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد

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«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

المصريون

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: كاسونجو

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: عماد السيد فى حراسة المرمى - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عنتر - محمد حسن - محمد إبراهيم - عمر السعيد

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