وكيل «شباب البرلمان» يستقيل من «مستقبل وطن»

04 أغسطس 2018 - 06:03 م

قال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم باستقالته اليوم من حزب "مستقبل وطن" لأسباب شخصية خاصة به.



وأضاف "للمصريون" أن أهم الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من الحزب هو عدم أخد رأيه في تشكيل أمانة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية في التشكيل الجديد لحزب "مستقبل وطن".



وشدد الزياتي على أنه أرسل استقالته "المسببة" اليوم إلى المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب للتصديق عليها وحتى الآن لم يتم الرد عليها من الأمانة العامة للحزب بشأن قبولها من عدمه.



