  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي

ثعابين تجتاح البحيرة

هذه أسباب انتشار الثعابين والنمل الأبيض في مصر

أسعار العملات

سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

موشى مزراحى

وفاة إسرائيلي من أصل مصري حائز على الأوسكار

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد

#

تغيرات بالجملة في تشكيل الزمالك

#

الاتحاد يستبعد «سيسية» و«داوودا» من مواجهة الزمالك

#

تعرف على قائمة الاتحاد لمباراة الزمالك

المصريون

الترجى

الاتحاد السكندرى

البطولة العربية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي التونسي، على حضور 7 آلاف مشجع في اللقاء و فتح باب إستاد الإسكندرية في تمام الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءًا.

وحضر الاجتماع الفني كل من، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وجاسر منير مدير نادي الاتحاد والقيادات الأمنية بالإسكندرية.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تفويض عامر حسين بتنظيم المباراة، علي أن يتم السماح للإعلاميين بالدخول بكارنيهات الاتحاد العربي التي سيتم إصدارها بمعرفة المنسق الإعلامي للمباراة بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري والاتحاد العربي لكرة القدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» ضابط يعتدي على صحفية لإعدادها تحقيقًا عن «تهريب البضائع»
» بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد وزير الرياضة
» شرطيان وعاطل يقتحمون منزلًا لسرقته
» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» تأجيل محاكمة محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار بالمخدرات
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية
» «صلاح» أساسيًا مع ليفربول أمام نابولي
» إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة
» بالفيديو..«سان جيرمان» بطلًا لكأس السوبر الفرنسي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا