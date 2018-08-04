تصادم طائرتين في رومانيا

04 أغسطس 2018 - 06:23 م

لقي طيّار مصرعه، اليوم السبت، جراء حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين في مدينة سوتشافا، شمالي رومانيا.

وذكر بيان صادر عن مفتشية الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الرومانية أن طائرتين تصادمتا في الجو أثناء تحضيراتهما لعرض جوي كان من المقرر أن يُنظّم غدًا، الأحد.

وأكد البيان أن الحادث أسفر عن مصرع طيّار إحدى الطائرتين وإصابة الآخر بجروح بالغة.

بدورها، أطلقت السلطات تحقيقا بالحادث الذي أدى إلى إلغاء العرض الجوي.