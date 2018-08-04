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ضابط يعتدي على صحفية لإعدادها تحقيقًا عن «تهريب البضائع»

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الصحفية هبة صبيح
الصحفية هبة صبيح

متابعات - خالد الشرقاوي

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تهريب البضائع

هبة صبيح

الاعتداء على صحفية

ضابط يعتدي

اعتدى ضابط برتبة رائد، في منفذ الرسوة الجمركي ببورسعيد، بالضرب على الصحفية هبة صبيح، مراسلة جريدة "الوطن" في بورسعيد، مُفجرة قضية "أطفال التهريب" أمس، خلال إجرائها تحقيقًا عن طرق المهربين في إخراج البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من المنفذ.

وقالت الزميلة هبة، "إنها توجهت إلى المنفذ لإتمام مهمتها، واقترب منها أحد الضباط، وفور علمه بعملها صحفية، اعتدى عليها بالضرب المبرح والسب والقذف، واستمر في إهانتها قبل القبض عليها، واحتجازها في منفذ شرطة الرسوة".

وكان قد فجر فيديو لإدارة العلاقات العامة في محافظة بورسعيد، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهرت موظفة بالإدارة أثناء استجواب عدد من "أطفال التهريب" بطريقة مستفزة، قبل أن تضطر الصفحة الرسمية للمحافظة إلى حذف الفيديو لاحقًا.

فيما دشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الصحفية، مطالبين بأن لا يمر الحادث مرور الكرام، وأن يتم تقديم الجاني للمحاكمة.



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