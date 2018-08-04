» بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد وزير الرياضة

04 أغسطس 2018 - 06:43 م

تقدم كريم محمد عبد العزيز، المحامي بالاستئناف، ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الشباب والرياضة بصفته وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية واتحاد الفروسية، بشأن مخالفات إهدار المال العام خلال مشاركة بعثة مصر في أوليمبياد ريو دي جانيرو، التي أقيمت بالبرازيل 2016.

وطالب المحامى كريم محمد عبد العزيز بفتح التحقيق في وقائع إهدار المال العام من قبل رئيس اللجنة الأوليمبية والتي تمت بعلم وبموافقة رئيس اللجنة هشام حطب وهى الوقائع المثبتة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكر كريم محمد عبد العزيز أن تلك الاتهامات ليست بجديدة بالنسبة لهشام حطب الذي سبق وتعرض لاتهامات فى اتحاد الفروسية الذي يترأسه حاليا أيضا.