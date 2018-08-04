10 أطعمة صحية لزيادة الرغبة الجنسية

04 أغسطس 2018 - 07:16 م

يعاني الكثير من العرسان من فقدان الطاقة بعد حفل الزواج وذلك بسبب التعب والإرهاق والسهر الذي سبق حفل الزواج بسبب التحضيرات والتجهيزات الخاصة به، ومن تأثير ذلك الشعور بالتعب والإجهاد في العلاقة الحميمة في أول أيام الزواج والرغبة في النوم الكثير.

ولتفادي كل تلك الأمور المزعجة هنالك أطعمة مهمة للعروسين عليهما تناولها فهي التي تمنح الطاقة الجسدية وتزيد الرغبة الجنسية وهي:

1- الكرفس

يحتوي الكرفس بشكله الطبيعي على هرمون الذكورة اندروسترون، الذي يمكن أن يعمل كهرمون يحفز الشهوة. كما ان النساء اللاتي يتناولن الأطعمة التي تحتوي على الاندروسترون من المرجح بان يشعرن بتحسن الحالة المزاجية.

2-الموز

الموز غني بفيتامين B الذي يحول الكربوهيدرات إلى وحدات طاقة، والتي يمكن أن تساعد جسمكم على إنتاج الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون.

وينصح بتناول الموز قبل بضعة ساعات من ممارسة الجنس، للحفاظ على مستويات عالية من الطاقة.

3- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة تحتوي على مواد كيميائية تسبب الاسترخاء، الشعور بالنشوة والمتعة. مادة الفينيل – تيلامين الموجودة في الشوكولاتة تثير شعور مماثل لشعور الوقوع في الحب، لأنها تساهم في إنتاج الاندورفين. بالإضافة إلى ذلك، فان الكاكاو يحمل فوائد صحية إضافية لاحتوائه على مضادات للأكسدة.

4- بذور الكتان

تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان يساعد على زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم، وتحتوي بذور الكتان أيضا على الأحماض الدهنية المهمة مثل الاوميغا 3 والاوميغا 6، التي تساعد على إنتاج الهرمونات الجنسية لدى النساء.

وإذا لم يكن هنالك ما يكفي من الأحماض الدهنية في الجسم، فان ذلك يتسبب في هبوط مستوى الهرمونات في الجسم وكذلك الرغبة الجنسية، ووجد أن المكسرات أيضا تعطي نتيجة مشابهة.

5-الفاصولياء، 6- الكاجو، 7- الفستق

هذه الأطعمة تحتوي على الزنك، المعدن الذي يحتاجه الجسم لإنتاج هرمون التستوستيرون. غالبا ما يكون الزنك منخفض لدى الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي، ولذلك فهو ضروري لحياتكم الجنسية.

8-سمك السلمون

للتمتع بالجنس بشكل جيد، عليك أن تشعر بحالة نفسية جيدة. سمك السلمون يحتوي على الكثير من أحماض الاوميجا 3، ولذلك يعتبر محسن طبيعي للحالة المزاجية.

يوفر السلمون أيضا كميات كبيرة من فيتامين D . مما يؤدي إلى الشعور بالاسترخاء ويمنع تدني الحالة المزاجية، بشكل مماثل لعمل مضادات الاكتئاب.

9- الثوم

الثوم يحتوي على الاليسين، الذي يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية، بالإضافة إلى ذلك، فانه يزيد الرغبة الجنسية، ولكن على الأغلب سوف تحتاجون إلى استهلاك علبة كاملة من حلوى النعناع بعد تناوله.

10- الافوكادو

أطلق قديما على الافوكادو لقب شجرة الشهوة، وليس عبثا على ما يبدو، فالافوكادو يساعد على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، لأنه غني بحمض الفوليك، الذي يساعد الجسم على تحليل البروتينات، وبذلك يوفر له مستويات أعلى من الطاقة.

يحتوي الافوكادو أيضا على فيتامين B6 ، الذي يزيد من إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال، والبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم عمل الغدة الدرقية لدى النساء.



