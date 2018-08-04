» جائزة 10 آلاف جنيه لحث الأطفال على صلاة الفجر بالبحيرة

04 أغسطس 2018 - 08:13 م

أعلن مجلس إدارة مسجد ناصر في دمنهور بمحافظة البحيرة، عن تنظيم مسابقة لتحفيز الأطفال على المواظبة على صلاة الفجر لمدة 40 يوما متتالية.

وقال محمد علام، نائب رئيس مجلس إدارة المسجد، إن الهدف من المسابقة حث الأطفال على المواظبة لصلاة الفجر جماعة وأنه سيتم اختيار 10 أطفال بالقرعة العلنية، وسيحصل كل طفل على ألف جنية نقدا وشهادة تقدير بمجموع جوائز 10 آلاف جنيه.

وستبدأ المسابقة، من فجر اليوم الأحد الموافق 5 أغسطس ولمدة 40 يومًا، يواظب فيها الطفل على صلاة الفجر في المسجد بدون انقطاع، حيث يوقع الطفل بنفسه يوميا في سجل المسابقة بعد صلاة الفجر وفى حضور أعضاء مجلس الإدارة، لافتًا إلى أنه يشترط أن لا يزيد سن للطفل على 14 عاما ولا يقل عن 6 أعوام، وأن يقوم بإحضار صورة شهادة الميلاد وأن يكون من أبناء حي شبرا فقط، وذلك لبث روح التنافس بين أبناء الحي إيجاد جو إيماني داخل الأسرة.



