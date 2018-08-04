بالصور.. اشتباكات مسلحة بين الشرطة والجيش بإثيوبيا

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اشتباكات مسلحة بين الشرطة والجيش بإثيوبيا
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وكالات - خالد الشرقاوي

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مواجهات عنيفة

متظاهرين

استقلال

إثيوبيا

الإقليم الصومالي

تشهد مدينة جكجكا عاصمة الإقليم الصومالي في إثيوبيا أعمال شغب يقوم بها أنصار رئيس إدارة الإقليم عبده محمود عمر على خليفة انتشار الجيش الإثيوبي في المدينة وسيطرته على مقرات إدارة الإقليم.

وأشعل متظاهرون غاضبون النار في إطارات السيارات في شوارع المدينة، وتشير بعض التقارير الواردة إلى حدوث أعمال نهب في المدينة.

وقال شهود: إن جنودا إثيوبيين تبادلوا إطلاق النار، اليوم السبت، مع أفراد من قوات الأمن التابعة لحكومة الإقليم الصومالي بشرق البلاد بعد محاولة السلطات المركزية اعتقال مسؤولين بالإقليم، وفق وكالة "رويترز".

وانتشر الجيش الإثيوبي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مدينة جكجكا، وسيطر على مقرات إدارة الإقليم الصومالي بما فيها القصر الرئاسي في الإقليم ومقر البرلمان ومحطة التلفزيون.

وتأتي خطوة الجيش الإثيوبي لتفادي محاولة قيام برلمان إدارة الإقليم الصومالي بإجراء تعديل في دستور الإدارة تمهيدا لإعلان استقلال الإقليم من إثيوبيا.









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