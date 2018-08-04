حجز النطق بالحكم على 44 متهمًا في أحداث عنف بالمنيا

04 أغسطس 2018 - 08:38 م

قررت اليوم، السبت، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حجز النطق بالحكم على 44 متهمًا فى أحداث حرق وحدة مرور مركز ملوى ليوم 10 أغسطس الجارى.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة انتهت من سماع مرافعة الدفاع على مدار 7 ساعات كاملة فى القضية التى تعود لأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ومتهم فيها 44 شخصًا تُعاد إجراءات محاكمتهم بعد صدور أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا وتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة

واشار المصدر، إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم نفاها محاموهم خلال جلسات المحاكمة من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت شرطية وحكومية.