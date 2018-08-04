  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:58 م
بحث متقدم
زراعة الأرز

أرز جديد لا يستهلك مياهًا.. حل مصري للأزمة

ماسبيرو

أنباء عن نقل القنوات المحلية للمحافظات وسط اعتراضات

زرع قرنية

نقيب أطباء الجيزة: «بناخد قرنيات الموتى من 50 سنة»

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف عالمي لـ«صلاح» في مرمى نابولي

أطفال بورسعيد

فيديو.. مفاجأة مدوية عن طفل بورسعيد

الشاب المصري المعارض أحمد محمد أبو بكر المقدم

كوريا الجنوبية تستعد لتسليم معارض مصري

قطار

قطارات الصعيد في العيد.. من يوقف المفرمة ؟

ثعابين تجتاح البحيرة

هذه أسباب انتشار الثعابين والنمل الأبيض في مصر

حادث

مصرع وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

اشتباكات مسلحة بين الشرطة والجيش بإثيوبيا

بالصور.. اشتباكات مسلحة بين الشرطة والجيش بإثيوبيا

حجز النطق بالحكم على 44 متهمًا في أحداث عنف بالمنيا

قبلي وبحري

المحكم العسكرية
المحكم العسكرية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

حجز النطق بالحكم بحق 20 متهمًا في «أحداث ديرمواس»

#

24 يوليو.. النطق بالحكم بحق 18 متهمًا فى «أحداث عنف» بالمنيا

#

حجز النطق بالحكم بحق 2 متهمين بأحداث عنف بالمنيا

#

مد أجل النطق بالحكم بحق 20 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا

متهمين

لمحكمة لعسكرية النطق بالحكم

وحدى المرور

قررت اليوم، السبت، المحكمة  العسكرية  المنعقدة بمحافظة أسيوط، حجز النطق بالحكم على 44 متهمًا فى أحداث حرق وحدة مرور مركز ملوى ليوم  10 أغسطس الجارى. 

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة انتهت من سماع  مرافعة الدفاع على مدار 7 ساعات كاملة فى القضية التى تعود لأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ومتهم فيها 44 شخصًا تُعاد إجراءات محاكمتهم بعد صدور أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا وتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة

واشار المصدر، إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم نفاها محاموهم خلال جلسات المحاكمة من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت شرطية وحكومية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. الزمالك يقسو على الاتحاد السكندري بخماسية
» فيديو.. الجندي: "اللي سرق 2 جنيه هيدخل النار"
» بالفيديو.. ليفربول يكتسح نابولي بخماسية
» فرنسا تغلق 4 من مفاعلاتها النووية
» مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل أعمال كويتي
» بالصور.. اشتباكات مسلحة بين الشرطة والجيش بإثيوبيا
» جائزة 10 آلاف جنيه لحث الأطفال على صلاة الفجر بالبحيرة
» مواقع التواصل تهتز على رقص طفلة بالسلاح
» ضابط يعتدي على صحفية لإعدادها تحقيقًا عن «تهريب البضائع»
» «المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 16.75 مليار جنيه
» غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل