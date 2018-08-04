» فيديو.. مفاجأة مدوية عن طفل بورسعيد

04 أغسطس 2018 - 08:41 م

كشف والد الطفل محفوظ دياب، صاحب الكلمات الشهيرة فى فيديو تهريب أطفال بورسعيد، حقيقة مستوى حالتهم المعيشية، مؤكدًا أنهم ليسوا فقراء، كما زعم ابنه، وأن حالتهم المادية "كويسة جدًا"، حسب قوله.

ونفى الوالد في مداخلة هاتفية عبر قناة "ten "، ما قيل على لسان نجله بأنهم فقراء، وأنه ذهب إلى بورسعيد للعمل فى التهريب لتوفير نفقات منزلهم، قائلا: "نجلي أبلغني أنه ذاهب للإسكندرية للفسحة، ومنها يشوف مصلحة والعمل".

وأوضح أن الكثير من أهالي سوهاج يعملون فى بورسعيد والإسكندرية، مشيرًا إلى أن نجله في أولى جامعة بكلية التجارة، ولديه شقيقين وشقيقة متزوجة.

وأشار والد محفوظ أنه يمتلك مخبزًا كما يمتلك قطع من الأراضي حوالي 12 فدان، وأن الطفل لا يريد أن يعمل فيهم، قائلا: "مكنتش عارف أنه هيشتغل فى التهريب، والمذيعة شهرت بالأطفال، بالرغم من أن الموضوع انتهى وقتها".