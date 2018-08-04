الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الاتحاد بثلاثية

04 أغسطس 2018 - 08:56 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.

بدأت المباراة ساخنة من جانب لاعبى الزمالك ولم يحتاج كهربا سوى 26 ثانية فقط لتسجيل الهدف الأبيض الأول بعد هجمة منظمة انتهت بتسديدة قوية من إبراهيم حسن يتصدى لها الهانى سليمان لترتد الكرة لكهربا ويضعها فى الشباك .

بعد هدف الزمالك حاول لاعبو الاتحاد السكندرى دخول أجواء اللقاء والسيطرة على مجريات اللعب مع تراجع للاعبى الأبيض فى وسط ملعبهم لامتصاص حماس زعيم الثغر .

ويحاول بناهينى مباغته جنش بتسديدة قوية بالدقيقة 10 لكن الكرة تبتعد عن مرمى الزمالك .

وينجح أوباما فى إضافة الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 11 بعد رأسية متقنة عقب تلقيه عرضية من كهربا

ويهدر الزمالك فرصة هدف ثالث محقق بالدقيقة 17 بعد هجمة مرتدة وصلت لكهربا داخل منطقة جزاء الاتحاد لكن تسديدته تصطدم بالدفاع السكندرى وتتحول لركلة ركنية .

ويعتمد لاعبو الزمالك على كثرة التمريرات فى تحضير الهجمات ووضح تعليمات السويسرى جروس بضرورة الاحتفاظ بالكرة وبناء الهجمات من الخلف للأمام وعدم الاعتماد على الكرات الطولية .

ويهدر محمود عبد العزيز فرصة جديدة للزمالك بالدقيقة 20 بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد وسددها بقوة لكنها تعلو العارضة .

ويطلق زيزو كرة صاروخية تجاه مرمى الاتحاد لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن للهانى سليمان بالدقيقة 23 .

ويجرى محمد عمر تغيير مبكر للاتحاد السكندرى بالدقيقة 24 أملا فى تحسين الأوضاع بخروج ديديه كوريه ونزول أحمد مجدى .

ويهدر بناهينى هدف للاتحاد السكندرى بالدقيقة 27 بعد تسديد رأسية قوية لكنها تمر بجوار القائم الأيسر للزمالك .

وتضيع فرصة الهدف الأول لفريق الاتحاد بالدقيقة 32 بعدما تصدى القائم الأيسر لمرمى الزمالك لتسديدة رمزى خالد .

وكاد محمود علاء أن يضيف الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 34 بعد تسديد ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم البشرى لفريق الاتحاد ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهانى سليمان لتتحول لركلة ركنية .

ويحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 36 بعد سقوط كهربا داخل منطقة جزاء الاتحاد عقب تدخله مع ويلسون مدافع الاتحاد .

ويسدد محمود علاء ركلة الجزاء للزمالك ويضعها على يمين الهانى سليمان معلنا عن إحراز ثالث الأهداف البيضاء خلال الشوط الأول بالدقيقة 37 .

ويصدر إبراهيم نور الدين قرارا بطرد محمد إبراهيم مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندرى من الملعب لاعتراضه على قرارات التحكيم ورفض حكم المباراة استئناف اللعب إلا بعد خروج مدير الكرة لزعيم الثغر من المستطيل الأخضر والتوجه للمدرجات وهو ما استلزم بعض الوقت نظرا لكثرة الاعتراضات على القرار .

وتشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شد وجذب بين لاعبى الفريقين مما استلزم توقف اللعب لاحتواء غضب اللاعبين ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بثلاثية نظيفة .