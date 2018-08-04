» شاهد.. هذا ما فعله فريق تركي لدعم "أوزيل"

04 أغسطس 2018 - 11:08 م

قام لاعبو فريق يني مالاتياسبور التركي، بدعم الدولي الألماني السابق ميسوت أوزيل، قبل مباراة فريقهم أمام غازيشهير.



المباراة الودية التي جمعت الفريقين التركيين استعدادا للموسم الجديد، شهدت دخول لاعبي مالاتياسبور مرتدين قمصان مطبوع عليها صورة أوزيل، بالإضافة إلى جملة "جميعنا معك، قل لا للعنصرية"، بحسب موقع "في الجول".



وكانت إدارة النادي التركي كانت قد دعمت صانع ألعاب أرسنال عبر بيان رسمي في الأسبوع الماضي.



أوزيل (29 عاما) ذو الأصول التركية، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع ألمانيا في الشهر الماضي، عقب الهجوم الشرس الذي طاله بسبب ظهوره في صورة رفقة رجب طيب أردوغان رئيس تركيا في شهر أبريل الماضي.

