"الإبراشي" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

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عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على أغنية محمد رمضان الأخيرة «أنا الملك»، قائلًا: «رمضان عبارة عن حالة نفسية، والأغنية القادمة لرمضان سيدعي فيها أنه المهدي المنتظر، أو النبوة»، مضيفًا: «رمضان بيستهلك نفسه وبيقضي على نجوميته، والحالة النفسية التي يعاني منها تحولت لحالة تدميرية».
وتابع «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن «رمضان» موهوب بالفعل، لكنه يعاني من عقد نفسية، وهذا واضح من خلال وصف نفسه ببعض الألقاب مثل الأسطورة أو الملك.
وأوضح أن «رمضان» في الأغنية الجديدة عرض  حالة البذخ التي يعيش فيها، لافتًا إلى أن مثل هذه الأغاني لن تبقى، وستؤثر على شعبيته على المدى البعيد.

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