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برلمانية تتبرع بجميع أعضاء جسدها بعد وفاتها

الحياة السياسية

الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

المصريون ـ متابعات

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قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها متبرعة بجميع أعضاء جسدها عقب وفاتها.
وأضافت "ثابت"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه حال تفعيل قانون التبرع بالأعضاء عقب الوفاة سوف تكتب وصيه للتبرع بجميع أعضاءها حتى تكون صدقة جارية لها.
وتابعت، أنه لايجوز أخذ أي عضو من أعضاء المريض دون موافقته، حتى لو رفض المريض توقيع الكشف عليه فلا ينبغي حدوث ذلك، مشيرة إلى أن هناك قانون اعتبر ان القرنية نسيج وليس عضو من أعضاء الجسم.

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