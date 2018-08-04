» برلمانية تتبرع بجميع أعضاء جسدها بعد وفاتها

قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها متبرعة بجميع أعضاء جسدها عقب وفاتها.



وأضافت "ثابت"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه حال تفعيل قانون التبرع بالأعضاء عقب الوفاة سوف تكتب وصيه للتبرع بجميع أعضاءها حتى تكون صدقة جارية لها.

وأضافت "ثابت"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه حال تفعيل قانون التبرع بالأعضاء عقب الوفاة سوف تكتب وصيه للتبرع بجميع أعضاءها حتى تكون صدقة جارية لها.