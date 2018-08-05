معلومة هامة عن ميزانية "أمازون وجوجل وأبل"

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أكد الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن العالم مقبل على شركات تريليونية، فحجم تلك الشركات يعبر حاجز التريليون دولار.
وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت: "التريليون ألف مليار، وهناك 3 شركات في العالم في 2018 سيعبرون التريليون دولار، وهم أمازون وجوجل وأبل".
وأشار "المسلماني" إلى أن قيمة كل شركة أكثر من 900 مليار جنيه، وعندما يزيد قيمتهم عن تريليون دولار، سندخل في منظومة اقتصادية جديدة، وحجم الـ3 شركات دول أكبر من ميزانية دول كثيرة، فهم يعادلون اقتصاد إثيوبيا حوالي 200 مرة.

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