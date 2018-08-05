حبس لصين سرقا “عربات القطارات” في القليوبية

أمر رئيس نيابة شبرا الخيمة بحبس لصين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة كمية كبيرة من القطع الحديدية المملوكة للسكة الحديد.

وكانت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط شخصين حال قيامهما بسرقة كمية كبيرة من القطع الحديدية الخاصة بعربات قطارات السكة الحديد بحوش محطة شبرا الخيمة بالقليوبية .

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بحوش محطة سكك حديد شبرا الخيمة بالقليوبية من ضبط (عاطلين سن 18، 29 – لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة)، حال قيامهما بالسرقة .

وتبين أن المسروقات عبارة عن مهمات مصلحية تتكون من ” 9 قطع فرامل حديدية وكمية من القطع الحديدية الخاصة بعربات قطارات السكة الحديد وزنت حوالى 120 كيلو جرام”.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق