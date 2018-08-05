تعرف على أماكن القوافل البيطرية والعلاجية بقرى القليوبية

علي إسماعيل
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن تنظيم قوافل بيطرية علاجية في قرى محافظة القليوبية خلال شهر اغسطس الحالى وبيانها كالتالى:
الثلاثاء 7/8/2018 بقرية جزيرة النجدى بمدينة قليوب
الخميس 9/8/2018 بقرية الاخمين بمدينة القناطر الخيرية
الاحد 12/8/2018 قرية القلج بمدينة الخانكة
الثلاثاء 14/8/2018 قرية المنشاة الصغرى بمدينة كفر شكر
الخميس 16/8/2018 قرية كفر العمار بمدينة طوخ
الاحد 19/8/2018 بقرية كفر الحدادين بمدينة طوخ
الاثنين 27/8/2018 بقرية كفر الشموت بمدينة بنها
هذا وستوالى مديرية الطب البيطرى بالقليوبية تنظيم القوافل العلاجية بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان تحت رعاية السيد المحافظ
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