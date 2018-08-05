أغرب تعليق من طفل التهريب على "وعود ساويرس"

05 أغسطس 2018 - 01:43 ص

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن أطفال واقعة التهريب في جمرك بورسعيد «يكفيهم شرفًا السعي لتوفير مصدر رزق لأسرهم»، بعد إعلانه توفير فرص عمل لهم في إحدى شركاته.



وأضاف، في مداخلة لبرنامج «العاشرة مساء»، مساء السبت: «يكفي هؤلاء الأطفال الاعتماد على أنفسهم رغم اعتراضي على الطريق الذي سلكوه، إلا أنني ألتمس لهم العذر».



وتابع: «واثق أن هما معايا هيعملوا مستقبل كويس»، في إشارة إلى قراره بتعيينهم في إحدى شركاته، وقال: «سندفع عن الأطفال الغرامة المقررة عليهم، الأحد، وسنوفر لهم فرص عمل لائقة في بورسعيد، الاثنين».



بدوره، طالب الطفل محفوظ، بطل الواقعة، رجل الأعمال بما يضمن وفائه بوعوده قائلا: «إيش ضمّني؟»، ليرد عليه الأخير قائلًا: «عيب تقول لي كده، الصعايدة عمرهم ما بيقولوا حاجة وما يعملوهاش».



وأضاف «ساويرس»: «أنت يا إما تثق في اللي بقوله لحد ما تشوف النتيجة، ولو طلعت غلط ممكن تطلع تاني في الإعلام وتقول إني راجل بكّاش، وما التزمش بكلمته».

