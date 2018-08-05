» الكشف عن تفاصيل حادث انقلاب الأتوبيس السياحي

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قال اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إن حادث انقلاب حافلة تابعة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة على جانب الطريق، وانقلابها واستقرارها على سقفها ووقوع الحادث.
وأوضح مدير الأمن، في بيان، السبت، أنه تلقى إخطارًا من قسم شرطة الضبعة بالحادث الذي أسفر عن وقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية لمكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف لسرعة نقل المصابين والمتوفين لمستشفيات العلمين والضبعة ورأس الحكمة.

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