» الكشف عن تفاصيل حادث انقلاب الأتوبيس السياحي

05 أغسطس 2018 - 01:46 ص

قال اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إن حادث انقلاب حافلة تابعة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة على جانب الطريق، وانقلابها واستقرارها على سقفها ووقوع الحادث.

