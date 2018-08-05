تعرض الرئيس الفنزويلي لمحاولة اغتيال فاشلة

05 أغسطس 2018 - 02:09 ص

ذكرت العديد من وسائل الإعلام، فجر الأحد، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرضة لمحاولة اغتيال فاشلة السبت.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن مصدر وصفته بـ"المطلع" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس قوله "نعم، عملية اغتيال يحتمل أنها كانت، لكنها فاشلة"، دون أن يدلي بمعلومات إضافية عن كيفية وقوع الحادث.



وبحسب ذات الوكالة، أعلن الصحفي الفنزويلي الشهير، رومان كاماتشو، أن محاولة الاغتيال، من المحتمل أنها نفذت باستخدام طائرة مسيرة تحتوي على متفجرات من نوع "سي-4"، مشيرا إلى أن الرئيس لم يصب بأذى.



ووفقا لوكالة "رويترز"، انقطع البث التلفزيوني أثناء إلقاء مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت وشوهد جنود يجرون.



وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة، وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة، بحسب ذات المصدر.



وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.



وقد أفادت وسائل إعلام، بأنه تم إجلاء مادورو لمكان آمن عقب تعرضه لمحاولة الاغتيال.

