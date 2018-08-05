تعرض الرئيس الفنزويلي لمحاولة اغتيال فاشلة

هذا ما قالته مذيعة "أطفال التهريب" في أول ظهور لها
الأمم المتحدة تسعى لتجنيب البحر الأحمر كارثة كبرى
أغرب تعليق من طفل التهريب على "وعود ساويرس"
باحثة تكشف أخطر ملف يهدد المجتمع المصري
معلومة هامة عن حركة الملاحة بقناة السويس
"الإبراشي" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب
أرز جديد لا يستهلك مياهًا.. حل مصري للأزمة
أنباء عن نقل القنوات المحلية للمحافظات وسط اعتراضات
نقيب أطباء الجيزة: «بناخد قرنيات الموتى من 50 سنة»
بالفيديو.. هدف عالمي لـ«صلاح» في مرمى نابولي
المصريون ووكالات
شروق
فجر
03:46
05:19
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:52
عشاء
20:22