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وزير خارجية إيطاليا بالقاهرة للقاء السيسي وشكري

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إينزو موافيرو ميلانيزي
إينزو موافيرو ميلانيزي

المصريون ـ متابعات

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وصل وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، السبت، إلى القاهرة؛ لإجراء مشاورات سياسية مع مسؤولين مصريين.
وتعد هذه الزيارة الثانية لمسؤول إيطالي بارز إلى مصر خلال نحو أسبوعين، حيث زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، مصر، في 18 يوليو/تموز الماضي؛ والتقى آنذاك الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي إن "ميلانيزي وصل القاهرة قادمًا من روما في زيارة تستمر يومين".
وكان في استقباله، وفق المصدر، مندوبين من الخارجية المصرية ومسؤولي السفارة الإيطالية.
وأفاد بيان للخارجية المصرية بأن وزيرها سامح شكري، سيعقد الأحد، جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإيطالي، تشمل الوضع فى ليبيا ومكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المشاورات.
وسيكون على جدول زيارة ميلانيزي، لقاءات بالسيسي، ومسؤولين ورجال دين على رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمصر.
وعادت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعد فترة من التوتر بسبب قضية الطالب جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير/شباط 2016 على أطراف القاهرة.
فيما لا تزال القضية قيد التحقيق من الجهات القضائية في البلدين.
ويتوقع أن يتم التطرق إلى تلك القضية خلال مباحثات الوزير الإيطالي مع المسؤولين المصريين. 

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