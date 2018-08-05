الصين تجدد إطلاق "الإنذار الأصفر" بسبب هذا الأمر

05 أغسطس 2018 - 02:32 ص

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، السبت، إصدار "الإنذار الأصفر"، مع استمرار موجة حر تضرب أغلب مناطق البلاد، منذ نهاية يوليو/تموز الماضي.



وجاء في بيان للمركز أن درجات الحرارة ستستمر فوق معدلاتها الطبيعية، عند 35 إلى 39 درجة مئوية، بحسب وكالة "شينخوا " الرسمية.



ونصح البيان المواطنين باتخاذ إجراءات الحيطة، وتجنب التعرض لضربة الشمس، كما حذر من احتمال اندلاع حرائق.



ولدى البلاد نظام تحذيري من ثلاثة مستويات، يمثل الأحمر أشدها، يليه اللون البرتقالي فالأصفر.



وأطلق المركز، في 29 يوليو الماضي، الإنذار الأصفر، مع بداية موجة الحر الحالية.

