مقتل إيراني في مظاهرات وسط البلاد

05 أغسطس 2018 - 02:33 ص

قالت وسائل إعلام إيرانية، السبت، إن مواطناً قتل في مظاهرة خرجت الجمعة بمدينة كرج مركز محافظة ألبرز (وسط)، جرّاء إطلاق نار من سيارة، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.



وذكر مراسل الأناضول في وقت سابق، أنّ الشرطة الإيرانية تدخلت لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للنظام ما أسفر عن وقوع مواجهات بين الطرفين.



وأعلنت الشرطة عن توقيف متظاهرين رشقوا أفرادها بالحجارة.



وحسب مصادر محلية، شهدت العاصمة طهران ومحافظة ألبرز، احتجاجات بعد أيام من اندلاعها في مدن أصفهان (وسط)، ومشهد (شمال شرق)، وشيراز (وسط) وغيرها.



وأضرم محتجون النار في حاويات النفايات قرب ميدان "ولي عصر" بطهران، كما نشروا مشاهد من الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب المصادر.



وداهم نحو 500 متظاهر مدرسة دينية في مدينة "اشتهارد" التابعة لـ"ألبرز"، مساء الجمعة.



يأتي ذلك مع هبوط قيمة العملة المحلية في إيران وارتفاع أسعار السلع مع قرب دخول أولى حزم العقوبات الأمريكية على طهران في وقت لاحق من الشهر الجاري.



ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حزمة جديدة من العقوبات على إيران، تتمثل في تقييد صادرات النفط الخام إلى الخارج، والشركات المتعاونة معها.



وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية.

